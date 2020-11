Ko vsaka ura šteje, lahko pride prav poseben zemljevid

V primerih, ko ženska ali dekle potrebuje urgentno kontracepcijo, je vsaka ura dragocena. Po rizičnem spolnem odnosu, ki je tak lahko iz različnih vzrokov (zaradi zatajitve izbrane kontracepcije, pozabljene kontracepcijske tablete ali tudi nezaščitenega odnosa) in bi lahko privedel do nezaželene nosečnosti, je namreč pomembno, da ženska jutranjo tabletko oz. tisto, ki preprečuje nosečnost tudi do 5 dni po spolnem odnosu, zaužije čim prej.

A to ni vedno enostavno. Dogaja se namreč, da se ponekod lekarne odločijo, da jutranje tabletke ne bodo ponujale strankam. V teh primerih je ženska prisiljena v iskanje druge lekarne, kar je predvsem v manjših krajih lahko zamudno in problematično v okoliščinah, ko vsaka ura šteje. Takrat lahko prav pride zemljevid, ki je na voljo na spletni strani Obiezione Respinta in ga sproti dopolnjujejo z informacijami, ki jih uporabnice posredujejo po obisku lekarn, a tudi zdravstvenih domov ali bolnišnic, ko potrebujejo zdravila ali zdravstveno pomoč.

Italijanska agencija za zdravila Aifa je oktobra uvrstila jutranjo tabletko EllaOne na seznam zdravil, ki jih brez recepta lahko kupijo tudi mladoletne osebe. Od leta 2015 je bil namreč nakup brez recepta mogoč samo polnoletnim osebam.

Za mnenje o tej dimenziji lekarnarskega poklica smo povprašali farmacevtko Marto Cermelj iz openske lekarne Cermelj.