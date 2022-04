»Koalicija je alergična na pravila«

»Kaže, da je občinska koalicija alergična na spoštovanje pravil.« Tako je včeraj ugotavljala predsednica tržaške občinske komisije za transparentnost, svetnica iz vrst Gibanja petih zvezd Alessandra Richetti, ki je z nekaterimi svetniki opozicije sklicala novinarje, da bi jih seznanila z obnašanjem koalicije. Svetniške pobude opozicije so namreč druga za drugo prezirane, neuslišane, ustavljene že od novembra. »Največkrat preložene, kakor če bi odbornike – vsaj tako zgleda – motilo odgovarjanje nanje v dostojnem času, kakor če ne bi hoteli pojasniti svojih dejanj, kakor če bi kaj skrivali. Tak način dela pa ne dovoljuje demokratične debate,« je bila kritična in namignila, da se je na ponedeljkovi seji transparentnosti poznalo, da je očitno soočanje nekaj neobičajnega, zato so večinski svetniki raje zapustili sejo.Zahtevamo samo spoštovanje pravil, da bi se lahko razvila potrebna in konstruktivna debata in ne sprejemamo njenega nenehnega odklanjanja, je dodal svetnik Demokratske stranke Giovanni Barbo. »Koalicija ima navsezadnje vse številke in orodja, da pobude zavrne, tako da je tako obnašanje izraz nespoštovanja.«