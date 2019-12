Kode in kombinacije sodobnega plesa

Sodobni ples se danes pleše na robu institucije. Ta prekarni položaj sodobnega plesa vodi k izumljanju in preverjanju drugačnih postopkov dela in iskanju novih izzivov. To že 16 let počne tudi festival Danceproject, ki se je začel včeraj, končal pa se bo prihodnjo soboto. Za njim že od vsega začetka stoji tržaško združenje Actis, ki je podrobnost letošnje izdaje festivala sodobnega plesa predstavilo na včerajšnjem srečanju z novinarji.

Umetniška direktorica festivala Valentina Magnani je povedala, da so si za temo letošnjega festivala izbrali kode in kombinacije. S temi elementi je povezan sodobni ples, je povedala umetniška direktorica, ki je kot posebnost letošnje izdaje izpostavila delavnico Lab X, ki jo bo vodil režiser Alessandro Marinuzzi.

Podrobne informacije o festivalu sodobne umetnosti so dostopne na spletni strani www.danceprojectfestival.it.