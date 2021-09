Kokain je skrival v trebuhu

Lokalni policisti in lokalni policisti v civilu so preteklo soboto v sklopu nadzora proti mamilom zasledili moškega, ki je malo po polnoči odšel z enega od vhodov železniške postaje, pri čemer se je najprej sumljivo ozrl naokrog, nato pa se pognal v tek.

Lokalni policisti so ga dosegli in ustavili, ugotovili so, da gre za 38-letnega italijanskega državljana T.R.. Preiskali so ga in v hlačnem žepu našli odmerek metadona, za katerega ni imel zdravniškega recepta. Ker je bil nenavadno živčen, so sklenili, da ga odvedejo v kasarno in nadaljujejo s preiskavo. Niso se zmotili, kajti v ustni votlini je skrival dva nekajgramska zavojčka kokaina. Moški se je še naprej sumljivo obnašal, večkrat se je dotaknil spodnjega dela trebuha in kazal znake bolečin, poleg tega se je močno potil. Po nalogu državnega tožilca so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer je rentgenski pregled pokazal, da ima v trebuhu jajčasti vzorec. Ko so ga pridobili, so ugotovili, da gre za paketek s 30 grami kokaina. Moškega so aretirali in prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago državnemu tožilstvu.