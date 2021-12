Kokain kupovali v Margheri in preprodajali v Trstu

Tržaški lokalni policisti so na podlagi odredbe sodnika za predhodne preiskave zaradi razpečevanja mamil po večmesečni preiskavi aretirali dve osebi, eno osebo pa so aretirali njihovi kolegi v Margheri pri Benetkah.

Aprila so lokalni policisti na Trgu Foraggi aretirali 40-letnega albanskega državljana Z.S., ki je skrival 100 gramov kokaina. Na prvostopenjskem sodišču je bil obsojen zaradi razpečevanja.

V preiskavi so lokalni policisti ugotovili, da so nekatere osebe, ki so pri njem nakupovale mamila, redno obiskovale stanovanje pri Sv. Ani, kjer sta živela 38-letni R.T. in 35-letni H.M., oba državljana Tunizije. Lokalni policisti so ugotovili, da sta slednja redno potovala v Marghero, kjer sta kupovala mamilo, ki sta ga nato preprodajala v Trstu. Enega od dveh, R.T., so na poti enkrat tudi ustavili in ga zasačili s 30 grami kokaina, zato je bil zanj odrejen hišni pripor, od koder pa je nadaljeval s svojo nezakonito dejavnostjo v sodelovanju s H.M., ki se je medtem, da bi se izognil preiskavi, preselil v Marghero. Lokalni policisti so ga pred dnevi na podlagi odredbe sodnika za predhodne preiskave aretirali, pri čemer so aretirali še 34-letnega Tržačana C.S.. Hkrati so lokalni policisti iz Benetk v Margheri aretirali tudi 35-letnega H.M.. R.T. in H.M. so prepeljali v dva zapora v Venetu.