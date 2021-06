Kolesar padel pri vožnji po klancu pri Lajnarjih

Kolesar je zgodaj popoldne – nekaj pred 13. uro – med spustom po Ulici Olmi pri Lajnarjih padel in ni več mogel vstati. Med padcem je zgrmel med težje dostopno gozdičevje in se huje poškodoval. 48-letnemu moškemu so na pomoč priskočili openski gasilci, posebna gasilska reševalna enota SAF in zdravstveno osebje. Slednje je ugotovilo, da si je po vsej verjetnosti zlomil stegnenico. Naložili so ga na nosila in ga prepeljali najprej do rešilnega vozila, ki je medtem že čakalo na bližnji cesti in nato do katinarske bolnišnice.