Kolesar zaradi slabosti padel in utrpel pretres možganov

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes dopoldne posredovali v Ulici Udine, kjer je 67-letnega kolesarja obšla slabost, pri čemer je padel in udaril z glavo ob tla. Mimoidoči, ki so prisostovali dogodku, so poklicali na deželno interventno telefonsko številko 112.

Moškega, ki je nekaj časa tudi izgubil zavest, so na kraju oskrbeli in ga nato prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel pretres možganov.