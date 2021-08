Kombi podrl 80-letnega kolesarja

V Miramarskem drevoredu v bližini predora pri Grljanu je kombi davi podrl 80-letnega kolesarja. Nesreča se je pripetila malo po 7. uri. Po prvih podatkih naj bi voznik kombija z vzvratnim ogledalom oplazil kolesarja, ki je zgrmel na tla. Moški naj ne bi nosil čelade, zaradi česar naj bi utrpel hud udarec v glavo in pretres možganov. Na kraj sta prihitela reševalno vozilo in zdravniški avtomobil. Reševalci so moškega stabilizirali in ga z rdečo triažno kodo prepeljali v katinarsko bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje naj bi bilo resno. Na kraju nesreče so posredovali tudi karabinjerji.