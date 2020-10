Sinoči (v četrtek) je okoli 22.30 prišlo do zasledovanja in trčenja kar v starem delu Boljunca. Kombi s tujo registracijo je takrat vozil po pokrajinski cesti, ko je, da bi se izognil pregledu policijske izvidnice, zapeljal v nedovoljeno smer po ozki ulici v stari del vasi. Beg pa se je kmalu končal, saj je kombi trčil in se ustavil. Voznik je zbežal, kmalu pa sta na prizorišče prišli policija in vojska. V kombiju so našli šest ali sedem migrantov (točno število in narodnost sinoči še nista bila znana), prispel je tudi rešilec, a zdravstvena oskrba ni bila potrebna, saj ni bil nihče poškodovan. Voznika so sinoči še iskali.