Koncert ob sončnem zahodu za Barcolano

Skoraj tisoč (999) poslušalcev je včeraj pozno popoldne prisluhnilo koncertu v starem pristanišču, na katerem je nastopil popularni italijanski kantavtor Brunori Sas. Obiskovalci so napolnili vsa razpoložljiva mesta (ta je bilo treba predhodno rezervirati) in sede – z maskami na obrazu in ob upoštevanju vseh protikoronskih ukrepov – prisluhnili koncertu, ki ga je organizator, Občina Trst, naslovil Koncert ob sončnem zahodu. Posvetil ga je Barcolani.

Sončni zahod je ponudil edinstveno kuliso, ki so jo dopolnjevala skladišča starega pristanišča.

»Vesel sem, da lahko poletno turnejo zaključim v Trstu. V časih, ki jih živimo, smo se naučili ceniti trenutke, ki so se nam prej zdeli samoumevni,« je rekel kantavtor in dejal, da se s tem nagovorom počuti kot duhovnik, ki bi rad izpeljal mašo. V nadaljevanju je navdušeno množico skupaj z bendom popeljal skozi vse faze svoje razgibane umetniške kariere.