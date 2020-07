Koncert trobil na travniku na Kohišču

Obširen pokošeni travnik na Kohišču pod Grmado je v nedeljo pozno popoldne gostil prvo srečanje v sklopu festivala Karsiart 2020, ki ga prireja devinsko-nabrežinska občina. Da je Kras pravi spektakel, kakor veleva geslo festivala, so se lahko prepričali udeleženci glasbenega večera, ki so razpršeni po travniku ob čudovitem sončnem zatonu lahko spremljali koncert trobil ansambla Rojal FVG Brass Band pod vodstvom Giorgia Cannistràja.

Poslušalci (kakih petdeset oseb) so do Kohišča dospeli kar peš – nekateri iz Medjevasi, drugi iz Cerovelj; na vrhu so raztegnili svoje odeje, se posedli pred deseterico nastopajočih in uživali ob enkratnem spektaklu v objemu narave. »Lokacija je res izredna in primerna za take dogodke, tako da me res veseli, da nam je uspelo kulturni utrip pripeljati v tako neobičajno okolje,« je povedala devinsko-nabrežinska občinska svetnica Annalisa D’Errico, ki je pristojna za kulturo in socialo.

Prihodnje srečanje bo v nedeljo ob 19. uri v Bridarjevi domačiji v Devinu, ko bo nastopil mladi Duo Veles oz. slovenska sopranistka Mateja Petelin ob spremljavi beloruskega kitarista Pavla Cyargeenke.