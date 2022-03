Koncert za Ukrajino

Tudi umetniki so pripravljeni stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno. To bo opaziti v torek, 22. marca, ob 18. uri na Koncertu za Ukrajino, ki ga organizirajo Mednarodno združenje za opereto iz FJK, tržaški Rdeči križ, Občina Trst in Stalno gledališče FJK s podporo Dežele.

V gledališču Rossetti se bo slišalo melodije iz različnih oper in operet, pa tudi muzikalov. Poudarek bodo dali tudi ukrajinskim skladateljem, za otroke pa bodo v kvartetu zapeli pesmi iz filma Mary Poppins, saj je koncert namenjen prav vsem starostnim kategorijam.

Zastonj vstopnice bodo na voljo od danes na blagajni gledališča Rossetti s sledečim urnikom: od torka do petka med 10. in 19. uro ter ob sobotah med 10. in 13. uro in od 15. do 19. ure ter na točki TicketPoint na Korzu Italije 6 med delavniki od 8.30 do 12.30 ter od 15.30 do 19. ure. Koncert bo zastonj, saj si organizatorji želijo, da bi čim več sredstev namenili potrebnim. Prostovoljci Rdečega križa bodo tako v dvorani pred koncertom in po njem zbirali sredstva za Ukrajino.