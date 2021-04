Končno spet v razredu (video)

Morda je bilo zjutraj po skoraj treh tednih pouka na daljavo oz. nekajdnevnih velikonočnih počitnicah nekoliko težje vstati iz postelje, pa je bilo nedvomno vredno malce potrpeti in se končno odpraviti v šolo. Otroci, ki obiskujejo jasli, vrtce, osnovne šole in prve razrede srednjih šol prve stopnje, so se lahko namreč vrnili v šolske prostore, kljub rdeči barvi, ki tačas kroji naša življenja. Učenci drugega in tretjega razreda prvostopenjske oziroma dijaki drugostopenjske srednje šole pa bodo na pouk v živo morali še malce počakati. Če bo naša dežela prihodnji teden oz. čez dva spet na oranžnem seznamu, bo pouk v živo spet stekel v vseh razredih prvostopenjskih šol, medtem ko naj bi se v svoje klopi vrnilo od 50 do 75 odstotkov dijakov drugostopenjskih srednjih šol.

Veselje je bilo kljub zaščitnim maskam takoj razbrati na obrazih otrok, ki so se po dolgem času lahko znova srečali s sošolci in prijatelji ter z učiteljicami in učitelji, ki so nanje komaj čakali. Pouk na daljavo je dragocen, vendar je šola v živo nekaj drugega, bolj popolnega in koristnega. Ravno tako zadovoljni so bili njihovi starši, zlasti tisti, ki so v tem času delali od doma in istočasno sledili otrokom in pouku na daljavo.