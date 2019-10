»Končno sva tudi formalno obe mami«

Tržaško sodišče za mladoletnike je razsodilo v prid dvema mamama: eni izmed teh je dovolilo posvojiti biološkega otroka partnerice. To je prva tovrstna razsodba v Trstu, ne pa v Italiji, kjer so se sodišča že večkrat pozitivno izrekla v primerih t. i. stepchild adoption, so zapisali pri odvetniški službi za LGBT pravice oz. mreži Rete Lenford.

Tržaški ženski, ki želita ostati neimenovani, sta družino ustvarili s pomočjo heterologne umetne oploditve, za katero ste se morali odpraviti v tujino, saj italijanska zakonodaja tega ne omogoča istospolnim parom. Videmska odvetnica Patrizia Fiore, ki je sledila tržaškemu primeru, nam je pojasnila ozadje sodnega postopka.

V pogovor je privolila tudi ena izmed mam.