Konec neskončnega pravdanja

Devinsko-nabrežinska občina je zapleteni godlji neskončnega pravdanja in sodnih postopkov naposled postavila piko, kar bo po eni strani dovolilo, da v občinske blagajne nekaj priteče, po drugi pa bo treba marsikaj tudi žrtvovati. Na sinočnjem izrednem zasedanju devinsko-nabrežinskega občinskega sveta so se morali svetniki izreči glede dveh sklepov v zvezi z nič kaj enostavnimi davčnimi in upravnimi postopki oz. sklepanjem sporazumov in dogovorov z nasprotnimi strankami; odobrili so ju kajpak z glasovi koalicije, medtem ko se opozicijski svetniki niso udeležili glasovanja.

Prvi sklep je bil vezan na skupino Rizzani de Eccher oziroma na družbe Rilke Srl, Rorimar Srl in Servizio Turistico Sistiana Srl in je predvideval rešitev davčnega spora, ki ga je Občina Devin - Nabrežina sprožila proti njim. S tem dejansko zaključujemo problem, ki se z raznoraznimi pravnimi spori in postopki nadaljuje vse od leta 2015 in zadeva vprašanje zemljišč v Sesljanskem zalivu,« je dejal podžupan in odbornik za davke Walter Pertot in opozoril, da bodo Občini poravnali znesek v višini 564 tisoč evrov.

Drugi sklep je zadeval spor z zadružno družbo Rete Sociale Tributi Impresa Sociale - Società Cooperativa Sociale Onlus. »Z njimi smo želeli doseči izvensodni dogovor, da zaključimo sodne spore in da se ne bodo v prihodnje ponovili. Od nas so zahtevali 2,7 milijona, mi jim bomo na koncu poravnali 428 tisoč evrov.«