Konec nočne more za 90-letno vdovo

Psovke, poniževanje, grožnje in udarci. To je le nekaj dejanj, katerim je bila podvržena starejša gospa, ki je bivala pri hčeri v Trstu. 90-letna vdova se je bila po smrti soproga iz Vidma zaradi nezmožnosti samostojnega življenja in invalidnosti prisiljena preseliti na dom svoje hčere in zeta. Ravno v Trstu pa se je zanjo začela prava nočna mora. Hči je skupaj z možem – oba sta po poklicu zdravnika – mater brez prestanka poniževala, nanjo vpila, jo tepla ter jo kljub visoki starosti in številnim zdravstvenim težavam silila k opravljanju hišnih opravil, pri čemer jo je karala in ji grozila, če le-ta niso bila dobro izpeljana. Zakonca pa sta svojemu psu namenjala bistveno več pozornosti.

Zlorabe so se končale nekaj dni pred božičem, ko je soseda, ki je iz bližnjega stanovanja slišala kričanje in udarce, le obvestila karabinjerje iz Istrske ulice, ki so uvedli preiskavo v sodelovanju z državnim tožilstvom. Ti so po zbiranju obvestil tudi sami slišali udarce in krike, naposled so žrtev nasilja po pregledu na katinarski urgenci nastanili v varen dom za starejše občane, zakoncema pa je bila ob kazenski ovadbi odrejena prepoved približevanja.