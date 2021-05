Konec skrbi za park na Vrdelski cesti

Parku na začetku Vrdelske ceste pri Sv. Ivanu, za katerim se začenja Bošket, se že vrsto let ne pišejo najlepši časi. Zanemarjen, dotrajan in ne najboljše izkoriščen, bo v drugi polovici avgusta le dočakal težko pričakovan preporod. Takrat se bo namreč začela obnova 950 kvadratnih metrov zelene površine, je včeraj napovedala tržaška občinska odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi.

Dela naj bi trajala nekaj manj kot leto dni, seznam posegov pa je kar dolg. Premestili bodo prehod za pešce na križišče z Drevoredom Cacciatore, zagradili celotno območje, uredili zelenice in poskrbeli za izboljšavo kanalizacijskega omrežja. Samo zeleno površino bo po novem prečkala vrsta stezic iz okolju prijaznega materiala. Namestili bodo nova igrala in klopi, na svoj račun bodo prišli tudi otroci s posebnimi potrebami. Izboljšali bodo vodoravno cestno oznako in nove prometne znake. V parku pa bodo svoje mesto dobili tudi dve novi ulični svetilki. Preobrazba zelene površine – ki se nahaja le nekaj sto metrov nižje od liceja Prešeren in Stadiona 1. maja – pa bo pomenila med drugim konec skrbi stanovalcev, je poudarila odbornica. Park je namreč v medijih večkrat opozoril nase, ker se tu radi zbirajo odvisniki in razpečevalci mamil. Prenova se vključuje v širši projekt vzdrževanja občinskih zelenih površin, ki je vreden 300.000 evrov.