Bodoči kongresni center v starem pristanišču dobiva nove obrise. Prenova skladišč 27 in 28 poteka po zastavljenih načrtih, postavili so tudi že prizidek, halo, ki so jo poimenovali 28 bis, in v kateri so uredili avditorij z 1856 sedeži, in most, ki povezuje skladišči 27 in 28. Gradbena dela bodo končana konec aprila, investitorji bodo imeli nato še dva meseca časa, da poskrbijo za notranjo opremo kongresnega centra, v katerem bo zasnovano vse tako, da se bodo dvorane s sedeži lahko spremenile v velike razstavne prostore za velike sejemske prireditve.