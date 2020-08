Kongresni center v starem pristanišču že skoraj nared

V kongresnem centru v starem pristanišču, ki bo čez osem dni gostil znanstveno prireditev Esof2020, potekajo še zadnja gradbena dela. V manj kot dveh letih je javnemu-zasebnemu partnerstvu uspelo končati projekt, s katerim se je začela urbana regeneracija starega pristanišča. Celotna vrednost projekta se je ustavila pri trinajstih milijonih. Malo manj kot polovico sredstev je prispevala Občina Trst (5,8 milijona evrov), preostali del pa zasebna družba TCC, v kateri je združenih 63 podjetij. S to vsoto so investitorji prenovili skladišči 27 in 28 ter zgradili novo skladišče 28 bis. Dve hali, oblečeni v kovinske panoje gorčične in sive barve, ki ju je izbral Zavod za spomeniško varstvo kulturne dediščine, so povezali z brvjo, ki so jo oblekli v steklo.

