Kontovelci o usadu Pod Frnedom

Prav pod usadom stoji domačija Pri Repi, kjer je bila pred leti tudi osmica. Dostopna je po ozkem strmem klancu, po katerem se lahko sicer peljejo le domačini. »Uradno je cesta zaprta. Očitno pa je nekdo umaknil zapreko, ki so jo namestili po usadu. Marsikdo se zdaj pelje po klancu, in to v obe smeri. Predvsem zjutraj je tu kar veliko prometa, saj kdor želi zdaj v Trst, mora podaljšati pot do Opčin. Veliko je tudi dostavljavcev paketov,« je dejala Slava Starc, ki je opozorila tudi na problem prahu.

Zemeljski usad Pod Frnedom na Kontovelu je med domačini povzročil precej nevšečnosti in tudi nekaj preplaha. Močno je vplival tudi na cestni promet, saj je Furlanska cesta ena glavnih povezav med kraško planoto in središčem Trsta. Kdor živi v neposredni bližini mesta, kjer je del cestišča zgrmel na spodnji pašten, pa je najbrž pričakoval, da se bo prej ali slej pripetilo kaj podobnega.

Kontovelec Dario Rupel živi nekaj deset metrov natanko nad usadom. Območje zelo dobro pozna, zato takoj opozori na verjeten vzrok vseh težav. »Le nekaj metrov višje od usada teče pod zemljo cev starega kanalizacijskega sistema. V majhno cev se iztekajo greznice in odtočna voda celotnega Kontovela in Dulanje vasi. Ob močnem deževju voda kar brizga iz cevi. Ta je betonska in je stara več kot 50 let, drevesne korenine so jo preluknjale, zato pušča. Teren se je ‘napil’ vode in zato je najbrž prišlo do usada,« je poudaril in izpostavil predvsem neprimerno in nezadostno vzdrževanje.

David Perini živi tik ob cerkvi in zato dobro pozna tisti del Kontovela in lastnosti terena. »Pod Kontovelom je fliš, na nasprotni strani pa je apnenčasta stena. Le nekaj metrov pod usadom je stična točka. Prav zato je bilo nekoč toliko vodnjakov v vasi. Voda priteka s skalovja, zato je pod Kontovelom, na primer v Mokolanih, toliko izvirov. Voda pa teren razjeda, ustvarjajo se luknje in prihaja do usadov. Tudi del vasi nad usadom se počasi premika navzdol. Cerkev se vsako leto premakne za kakšen milimeter,« razlaga.