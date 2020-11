Kontovelska mlaka pravo kultno prizorišče

Kontovelska mlaka postaja za Tržačane – ob zaprtju barov, restavracij in drugih javnih lokalov ter prisilnem bivanju v domači občini – te dni pravo kultno prizorišče. Že ob spomladanski klavzuri je privabljala številne pohodnike in sprehajalce. V nedeljo, prvem dnevu reprize marčevskih in aprilskih dni pokore, je bila spet magnet za desetine »svobode« željnih občanov.

Okrog poldneva se je ob naravnem biseru zbral poldrugi ducat »tujih« ljudi. Pripeljali so se z avtomobili, toliko jih je bilo, da so nekatere parkirali kar na zelenici, kjer je parkiranje sicer prepovedano. Ena od druščin je iz prtljažnika avtomobila potegnila zložljivi mizici in stole ter se na obali Mlake – v brk normam o prepovedi zbiranja – pošteno okrepčala. Drugi so pripravili piknik na zidku, otroci pa so se razvedrili ob igralih onstran ceste, ki pelje na Dlanjo vas.