Kontovelski Mlaki povrnili njen nekdanji čar

Sonce še ni visoko sijalo na nebu, ko so v nedeljo nadebudni domačini že obkolili kontovelsko Mlako z lopatami, grabljami, motornimi žagami in drugim orodjem. Zbrali so se zjutraj in s čistilno akcijo nadaljevali do zgodnjih popoldanskih ur. Ko je poletna vročina močneje pritisnila, so imeli pomembno opravilo že za sabo. Približno štirideset Kontovelcev in Kontovelk je odstranilo tujerodne rastline ob njenih robovih in temeljito počistilo širše območje. Najbolj pogumni so se celo spustili v kajake in odveslali do sredine kraške kotanje in iz vode pobrali vso bohotno rastlinje, ki je ogrožalo obstoj drugih tamkajšnjih živih bitij.

V oporo so jim pri delu bili člani deželnega društva Tutori Stagni, ki si prizadevajo za ohranjanje avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst. Ko so moči popustile, so se opomogli z malico, ki jo je priskrbel Jus Kontovel. Potem ko se je prejšnji teden stanje priljubljenega vaškega bisera zaradi neznosne vročine vidno poslabšalo, so se vaščani in vaščanke odločili, da sami rešijo položaj. Pred dvema tednoma so v njej našli mrtvih vsaj osemdeset ribic. Shirani mlaki so najprej prejšnji teden priskočili na pomoč delavci podjetja AcegasApsAmga. Dolili so približno tisoč kubikov vode. Na kraj so prihiteli na poziv predsednice zahodnokraškega rajonskega sveta Maje Tenze, ki so jo vaščani zaprosili, naj jim pomaga v bitki za obstoj kontovelskega naravnega bogastva.