Kontrole se nadaljujejo, število ovadb je nekoliko padlo

V 24 urah, torej od srede do danes, so pripadniki vseh varnostnih organov (policisti, lokalni policisti, finančni stražniki in karabinjerji) v tržaški pokrajini ustavili in legitimirali 565 oseb. Zaradi kršenja predpisov uredbe predsednika vlade za zajezitev širjenja koronavirusa je bilo podanih 10 kazenskih ovadb, tri ovadbe pa so bile podane zaradi drugih razlogov. Za primerjavo – v preteklem tednu so s četrtka na petek opravili 997 kontrol in podali 73 kazenskih ovadb.

Da bi preverili skladnost poslovanja s predpisi iz uredbe, so pripadniki varnostnih organov obiskali 486 trgovin, niso pa ugotovili nobene kršitve.