Kopališče Castelreggio ima novega upravitelja

Ko je kopalna sezona dejansko tik pred zdajci (po vremenu bi to sicer težko potrdili ...), bo vest, ki prihaja iz Sesljanskega zaliva, nedvomno razveselila marsikaterega kopalca, ki tja rad zahaja. Tudi letos si je kopališče Castelreggio le zagotovilo upravitelja, to je družba Ppn srl, ki deluje znotraj sosednjega naselja Portopiccolo, kjer upravlja resort Falisia in center za dobro počutje. Na razpisu se je družba med tremi prijavljenimi kandidati do 26. aprila uveljavila s ponudbo najvišje vrednosti nad tisto osnovno, ki jo je predvideval razpis (to je 20 tisoč evrov), in sicer z nekaj več kot 100 tisoč evrov vredno naložbo. Lanski upravitelj Sergio Fari, predsednik družbe Servizi ricreativi Sistiana, se je umaknil in se letos na razpis ni prijavil; zagrenjen je, kot je večkrat povedal, zagotovil pa je vsaj kopališko sezono na sosednjem bregu, na območju Caravelle.

Naj spomnimo, da je devinsko-nabrežinska občinska uprava postala koncesionar območja kopališča Castelreggio za dobo do leta 2030. Ker slednja ni v stanju direktno upravljati Castelreggia, vsako leto poskrbi za razpis oz. za podaljšanje pogodbe prejšnjemu upravitelju. Letos je razpis objavila na vrat na nos, ko je Fari pač sporočil, da se umika, in naposled le privabila »investitorja«, ki bo skrbel za upravljanje plaže, za ležalnike in senčnike, za slačilne kabine in sanitarije, za čiščenje, zagotavljanje varnosti na plaži z reševalci iz vode, rešilnimi čolni ter nudenjem prve pomoči vse do 30. septembra, ko bo tudi kopalne sezone konec.

Kdaj pa naj bi kopališče odprlo vrata uporabnikom? Devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta je potrdila, da naj bi to bilo 1. junija ali najbolj pozno 4. junija.