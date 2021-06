Kopališče Castelreggio jutri znova odpira svoja vrata

Kopališče Castelreggio v Sesljanu uradno odpira svoja vrata jutri, ponedeljek, 7. junija, je napovedal Filippo Cavandoli, direktor družbe Ppn srl. Slednja si je preteklega 18. maja na razpisu zagotovila upravljanje območja, ki ga v koncesijo daje Občina Devin - Nabrežina. Znašli so se pred težko nalogo, je zaupal Cavandoli, saj je območje po letu dni potrebovalo večja popravila, da bi ga lahko občani in turisti uživali v vsej svoji lepoti. Poleg tega so se nad njim pred nekaj dnevi znesli tudi vandali, kar pa ne bo vplivalo na odprtje, je zagotovil.

Kopalci si bodo lahko že ta teden zagotovili ležalnik in senčnik, od prihodnjega dalje pa si bodo v kopališču lahko privoščili tudi raznoliko ponudbo hrane in pijače.