Koprski maskoti dobili ime

Po tem ko je na javni natečaj Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper prispelo več kot 300 različnih predlogov za žensko in moško poimenovanje koprskih maskot - kozice in kozlička, je komisija v finalni izbor uvrstila poimenovanja Justo in Justina, Kapric in Kaprica ter Pino in Pina. O finalnih imenih je odločalo občinstvo, ki je z največ glasovi izbralo imeni Pina in Pino, poročajo Primorske novice.

Predlagatelji imen, ki so se uvrstila v finale, bodo prejeli plišasto igračko kozice, predlagatelj zmagovalnega predloga pa bo za nagrado prejel še doživetje Lov na pravico, sporočajo iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.