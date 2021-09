Korak bližje popolni uveljavitvi prostocarinske cone

Italijanski senat je pred nekaj dnevi sprejel resolucijo, ki določa, da je tržaško pristanišče prostocarinska luka. Pobudo zanjo je dalo združenje delavcev špedicije Confetra, s pomočjo deželnega svetnika Claudia Giacomellija jo je deželni svet že julija lani soglasno sprejel, na kar so papirji romali v Rim, kjer je resolucijo pravkar odobril še senat. Posebno zaslugo za ta dosežek po besedah Confetre nosita slovenska senatorka Tatjan Rojc (Demokratska stranka) in senator Tommaso Nannicini (Demokratska stranka). Predstavniki špedicije so senatnemu odboru za evropske politike že junija predstavili potencial popolne uresničitve prostocarinske cone v Trstu, senator Nannicini je nato prevzel vlogo poročevalca v senatu. Z blagoslovom le-tega bodo o pobudi popolne uresničitve prostocarinske cone zdaj lahko razpravljale še institucije na evropski ravni. "Že več let vtrajno delamo na tej pobudi. Z odločitvijo senata smo izredno zadovoljni, zdaj pa pozivamo predstavnike politične sfere, da se še na evropski ravni zavzamejo za pomembno odločitev, ki bi prispevala k blagostanju Trsta, dežele in ne nazadnje vse države," so zapisali pri Confetri.