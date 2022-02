Korak naprej do novega krožišča

Zgoniška občina je za leto 2022 odobrila znesek 583.453 evrov za infrastrukturna dela in potrdila triletni program investicij. Županja Monica Hrovatin je včerajšnji občinski svet uvedla s predstavitvijo naložb, ki so že obrodile prve sadove. »Zaključujejo se izredna vzdrževalna dela v vrtcu v Gabrovcu, v obnovo katerega smo letos vložili 12.192 evrov. Ob začetku marca ga bomo ponovno predali namenu,« je dejala in nadaljevala s seznamom posegov na ozemlju.

Med temi zahteva predelava komunalne opreme na Proseški postaji 83 tisoč evrov v letu 2022, več kot 680 tisoč evrov pa do leta 2024. Obnovi letališča pri Briščikih bodo letos namenili 230 tisoč evrov, naslednje leto pa 189 tisoč evrov. Že skoraj zaključen pa je načrt izrednih vzdrževalnih del na občinski stavbi, katerim bodo namenili 130 tisoč evrov.

Iz blagajn Dežele Furlanije - Julijske krajine prejema občina redni prispevek 28.261 evrov, s katerim poskrbi za manjša dela na občinskih nepremičninah, iz italijanskega ministrstva za infrastrukture pa prihaja prispevek 50 tisoč evrov, s katerim nameravajo prenoviti trg v Repniču. S 25 tisočimi evri nameravajo prenoviti dotrajane slačilnice občinske telovadnice.

V ospredje je občinski svet postavil izdelavo krožišča pri Centru Lanza, o katerem se govori že več let. Nevarna točka zahteva preureditev, za katero si je zgoniška občina prizadevala. Po odobritvi nadzorstva, bosta zdaj na vrsti razpis in izvajanje del, za katere so pristojni podjetje FVG Strade in zavod za decentralizacijo EDR. Sejo so svetniki sklenili z vprašanjem o prostorski stiski na občinskih pokopališčih.