»Koronavirus je poglobil težave ljudi«

Nad Trstom lebdijo temne sence. V pandemičnem času so v mestu zabeležili žalostno statistiko, veliko število samomorov. Od začetka pandemije do prvih poletnih dni – je v prvi polovici julija poglobljeno analiziral položaj spletni portal TriestePrima – je bilo teh več kot štirideset, kar pomeni eden vsakih enajst dni. Tem pa je treba dodati še petnajst poskusov samomora.

Povprečna starost le rahlo presega starost 60 let, večina žrtev je živela samih. Slika je še posebno boleča v mestnih četrtih na obrobju Trsta, oziroma tistih, kjer je število ljudskih stanovanj in socialno ranljivejših ljudi posebno visoko. Med njimi denimo izstopajo Nova Mitnica, Ulica Valmaura in Naselje sv. Sergija, je podrobneje razčlenil novinar Nicolò Giraldi. »Novi koronavirus je res poglobil marsikatere krizne in stresne situacije. Družbena slika se je v marsičem spremenila. V času pandemije marsikdo drugače gleda na prihodnost, ta se nam zdi veliko bolj negotova in nejasna. Ko pa govorimo o tako kočljivem vprašanju, je nujno potreben čim širši zorni kot. Upoštevati moramo, da je pri duševnem zdravju v igri veliko različnih dejavnikov,« je pojasnila psihologinja in psihoterapevtka Ingrid Bersenda. Med lansko karanteno je med drugim kot prostovoljka na daljavo brezplačno pomagala ljudem, ki so močneje začutili pritisk dotlej še neznanega nevidnega sovražnika. »Poklicalo je veliko ljudi, ki prej niso nikoli stopili do psihologa. Pogosto so govorili o težavah, ki niso bile neposredno povezane s covidom-19. Pandemija je namreč še bolj v ospredje postavila, kar nam je že prej pritiskalo na dušo.«