Koronavirus na Osnovni šoli v Zgoniku

Covid-19 se je pojavil tudi na Osnovni šoli 1. maja 1945 - Lojzeta Kokoravca Gorazda v Zgoniku, kjer je bilo odrejeno testiranje, da bi preverili, kdo je oz. ni okužen. Testiranje je steklo, potem ko je šola v petek prejela sporočilo osebe, pri kateri so ugotovili, da je pozitivna na novi koronavirus. Večstopenjska šola Nabrežina, pod okrilje katere spada zgoniška osnovna šola, je takoj obvestila tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi in stekel je postopek, ki je predviden v teh primerih, so povedali na nabrežinski večstopenjski šoli, kjer pa niso pojasnili, ali testiranje poteka za vse učence in osebje ali samo za nekatere, to namreč določi zdravstveno podjetje na podlagi seznamov, ki jih pridobi od šole.

Prav tako ni znano, ali bo v ponedeljek pouk na šoli stekel normalno, se pravi v prisotnosti učencev in učnega osebja, ali pa na daljavo, počakati bo namreč treba na zaključek in rezultate testiranj, ki jih danes popoldne še niso imeli. Kakorkoli že, zagotavljajo na Večstopenjski šoli Nabrežina, so pripravljeni tako na eno kot na drugo možnost, tako da velikih presenečenj ne bo. Primerov okužb na šolah namreč ni malo ne na Tržaškem ne drugod, tako da so ti postopki že postali del rutine, čeprav vse prej kot normalne in zaželene.