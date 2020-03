V skladu z novimi predpisi v zvezi z upoštevanjem vladnih ukrepov glede koronavirusa, ki jih je bil napovedal premier Giuseppe Conte, varnostni organi na Tržaškem med četrtkom in petkom niso nikogar ovadili, med 363 kontrolami so napisali zgolj sedem glob. Zaradi drugih zadev so ovadili tri osebe. Obiskali so tudi 298 trgovin in lokalov, pri čemer niso naleteli na nobeno nepravilnost. Disciplina se je očitno po prvem obdobju zmede utrdila.