Koronavirus: neosnovani strahovi tudi v podjetjih

Koronavirusa kot takega je na evropskih in italijanskih tleh zaenkrat bolj malo, zelo hitro in množično pa se po drugi strani širijo z njim povezani lažne informacije in neosnovani strahovi. To opažajo med drugim tudi v tržaškem pristanišču, kjer se ukvarjajo z razvrščanjem in odvažanjem kontejnerjev z blagom, ki prihaja iz Azije. V teh dneh so špediterji in pomorske agencije našteli nekaj anekdot. V več primerih se je osebje podjetja, ki je naročilo določeno blago, balo odpreti kontejner, češ da bi se iz njega lahko razlegel nevarni virus. Ta se v resnici seveda ne more prenašati prek predmetov, kontejnerji pa potujejo iz daljne Azije do Trsta skoraj mesec dni. Ponekod so se celo »ustrašili« zabojnika iz vietnamske prestolnice Ho Chi Minh, ki je od kitajskega Wuhana oddaljena dobrih 2300 kilometrov ...