Koronavirus ni strl pomoči najšibkejšim

Medtem ko je življenje na ulicah in trgih zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa skoraj povsem usahnilo, so združenja in ustanove, ki skrbijo za najšibkejše v družbi, še naprej vsestransko dejavna na celi črti. Težke izredne razmere namreč praviloma najprej oplazijo tiste, ki se že tako borijo s hudimi težavami, sta si edina direktor tržaške škofijske Karitas Alessandro Amodeo in predsednik solidarnostnega konzorcija ICS Gianfranco Schiavone. Vprašali smo jih, kako so izredne zdravstvene razmere vplivale na njihovo dejavnost.

»Začasno smo prekinili le delovanje zobozdravstvene ambulante, namenjene revnejšim občanom, ki si na lastne stroške ne morejo privoščiti te storitve. Jedilnico menze za revnejše občane smo zaprli že 24. februarja, saj se ljudje ne smejo zadrževati v skupnih zaprtih prostorih. Kuhinja pa še vedno obratuje in pripravlja obroke. Te lahko posamezniki dvignejo in jih nato pojedo drugje,« je prijazno pojasnil Amodeo.