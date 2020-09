Koronavirus ni ustavil nasilja nad ženskami

Nasilja nad ženskami novi koronavirus ni ustavil. Razpoložljivih podatkov o pričakovanem porastu tragičnega pojava v času najstrožjih izrednih ukrepov proti širjenju okužb s covidom-19 sicer ni veliko in še ti so protislovni. Tržaška univerza si je zato v sodelovanju z mrežo centrov proti nasilju nad ženskami v Furlaniji-Julijski krajini zadala cilj, da bi globlje raziskala vpliv samoizolacije na žrtve nasilja. Preliminarne izsledke ambiciozne raziskave so danes dopoldne predstavili v Narodnem domu v Ul. Filzi, o njenem dragocenem pomenu pa priča prisotnost italijanske ministrice za enake možnosti in družino Elena Bonetti, ki se je mudila na obisku v Trstu in med drugim obiskala Fundacijo Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin in Muzej judovske kulture Carlo in Vera Wagner.

Izpostavila je, da je število prijav zaradi različnih oblik nasilja in zalezovanja v mesecih prisilne karantene padlo. Klici na enotno državno številko proti nasilju 1522 so poskočili, vendar se je samo del teh nanašal na nasilne epizode, marsikdo je le spraševal po splošnih podatkih. To pa še ne pomeni, da nasilje nad ženskami popušča. »Pretresljivo je, da v času pandemije pada splošno število umorov ne pa tisto femicidov, ki so za domačimi zidovi še kako prisoten in sistemsko zasidran problem,« je opozorila ministrica in poudarila, da ženske ne smemo zreducirati na sam trenutek, ko je do nasilja konkretno prišlo. Temeljnega pomena je celostno pojmovanje kompleksnega pojava, ozaveščanje in medsebojno mreženje: »Samo s skupnimi prizadevanji celotne skupnosti lahko ponudimo konkretno upanje ženskam, da dobijo izhod iz tragedije.«