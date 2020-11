Koronavirus ni utišal boja proti nasilju nad ženskami

Od začetka novembra na tržaških mestnih avtobusih Trieste Trasporti potnike sprejemajo plakati tretje kampanje o spolnih stereotipih Io sono mia (Jaz sem svoja), ki opozarjajo na alarmne zvonce nezdravega in nevarnega partnerskega odnosa. Občine Trst pri pripravi običajnega niza dogodkov ob dnevu boja proti nasilju nad ženskami nov koronavirus ni ustavil. Program so prilagodili zdravstvenim razmeram in bodo z delavnicami in najrazličnejšim spletnim gradivom do 19. decembra vseeno opozarjali na pereč družbeni problem.

»Ob tej pomembni priložnosti smo si v sodelovanju z različnimi mestnimi društvi zamislili vrsto dogodkov, da ne bi usahnila pozornost širše javnosti do te aktualne teme,« spominja tržaška občinska odbornica za enake možnosti Francesca De Santis. Center proti nasilju nad ženskami Goap četrtič razpisuje literarno-likovni natečaj. Prispevke zbirajo do 20. februarja. Na Youtube kanalu društva Parole Controvento bo na ogled gledališka predstava Dialogo di una prostituta con un suo cliente (Pogovor prostitutke s svojo stranko) na osnovi knjige italijanske pisateljice Dacie Maraini.

Mednarodna hiša žensk je besedo predala desetim umetnicam, ki so z različnimi ustvarjalnimi tehnikami in pristopi ustvarile več plakatov. Dokler se položaj pandemije ne bo umiril, bodo na ogled na spletni strani casainternazionaledonnetrieste.org in na Facebook strani @manifestopermillemani. Več združenj je poskrbelo za različne tematske delavnice. Varovanke sprejemnega centra La Madre tržaške škofijske Karitas bodo na primer pod vodstvom fotografa Andrea Vincenzija lastne boleče življenjske zgodbe, v katerih se pogosto prepleta nasilje, skušale predelati s pomočjo fotografske umetnosti. Najbolj povedne fotografije bodo izbrali za skupinsko razstavo.