Koronavirus: odpovedane dejavnosti GM, DSI in NŠK

Spričo odredb Dežele Furlanije - Julijske krajine in ministrstva za zdravje ter občinskih uprav v zvezi s koronavirusom so tudi nekatere slovenske ustanove in društva v FJK odpovedale dejavnosti. Tako na Glasbeni matici npr. ni pouka, odpovedali so tudi koncerta zborov Jacobus Gallus in Postojna, ki bi morala potekati 28. februarja v Gorici in 1. marca v Trstu.

Svoj drevišnji tradicionalni ponedeljkov večer v Peterlinovi dvorani v Trstu, kjer bi moral ob 20.30 arhitekt Stojan Lipolt govoriti o vplivu Dunaja in Trsta na matični Kras, je odpovedalo tudi Društvo slovenskih izobražencev. Prav tako so iz Narodne in študijske knjižnice sporočili, da so vsi oddelki zaprti do 1. marca in posledično odpadejo tudi vse dejavnosti in srečanja, med drugimi tudi današnje predavanje zgodovinarja Štefana Čoka, ki bi moralo potekati ob 18. uri v čitalnici v Ul. sv. Frančiška v sodelovanju s krožkom Kru.t.

Vse dejavnosti so odpovedali tudi v Stalnem gledališču FJK oz. gledališču Rossetti ter v gledališču Orazio Bobbio oz. La Contrada.