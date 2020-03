Sedeminosemdesetletna varovanka doma za starejše občane Casa Serena v Ul. Marchesetti je okužena s koronavirusom covid-19, sporoča Občina Trst. Okužbo so odkrili med rutinsko kontrolo v katinarski bolnišnici, kjer je ženska hospitalizirana zaradi drugih zdravstvenih težav.

V domu za starejše občane Casa Serena so že sprejeli vrsto ukrepov in povečali zdravstveno kontrolo nad varovanci in osebjem. Tržaška občina o okužbi obvešča svojce varovancev.