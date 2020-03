Koronavirus: prestavili tudi sejem Internautica

Zaradi izrednega stanja, nastalega spričo okužb s koronavirusom, so tudi slovensko mednarodno razstavo navtike oz. navtični sejem Internautica, ki bi bil moral v maju potekati v Trstu, prestavili na leto 2021. Tako so danes sporočili organizatorji dogodka, ki je v 25 letih obstoja postal najbolj priljubljena in morju prijazna razstava plovil na jadranski obali.

Organizatorji Internautice so leta 2019 podpisali dolgoročno pogodbo z Občino Trst ob podpori deželne vlade Furlanije - Julijske krajine z namenom, da bi v tržaško središče pripeljali navtični sejem z bogato tradicijo in zanimivimi vsebinami. Dogovor o sodelovanju je bil sklenjen tudi z namenom, da Internautica končno preseže dosedanje krajevne okvire, vendar zaradi trenutnih razmer v Italiji in Evropi, povezanih s širitvijo virusa Covid-19 oz. koronavirusa ter zaradi zagotavljanja varnega in kakovostnega okolja za organizacijo tako pomembnega dogodka, so se organizatorji v sodelovanju s tržaško občinsko upravo odločili počakati do povrnitve varnostnih in zdravstvenih razmer v normalno stanje, piše v sporočilu za javnost.