Koronavirus: šotori še niso ustrezno opremljeni

V glavni bolnišnici, pred katero so v torek popoldne postavili šotore, ki jih bodo po potrebi uporabili kot izolirane ambulante, je bilo včeraj zelo mirno. Na urgenci so zabeležili manj pacientov kot običajno. Prav gotovo je na to vplival koronavirus, saj se ljudje, če ne potrebujejo zares nujne obravnave, v teh dneh raje izogibajo bolnišnic, so nam potrdili v sprejemni pisarni.

In res je bila čakalnica neobičajno prazna, živahno je bilo le pred vhodom v urgentno ambulanto v Ul. Gatteri, kjer so pripadniki Civilne zaščite urejali še zadnje podrobnosti okoli dveh šotorov. Ogled šotora je brez avtorizacije odgovornih nemogoč. Dostop do odgovornih pa še bolj nemogoč. Tako smo iz posrednih virov izvedeli, da šotori, ki jih bodo v prihodnjih dneh postavili tudi na Katinari, še niso ustrezno opremljeni.

V njih naj bi bila nameščena samo pisalna miza, vse ostalo, kar bo služilo izolirani ambulanti, mora še priti. Šotore bodo namreč uporabili samo v primeru povečane potrebe po testiranju ljudi s sumom na koronavirus. Situacija v naši regiji pa je zaenkrat pod kontrolo, so včeraj zagotovili pristojni.