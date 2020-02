Koronavirus straši tudi na Tržaškem

Higienski gel za roke in zaščitne maske sta tudi v Trstu poskočila med najbolj prodajane artikle, ki so marsikje že pošli. Strah pred koronavirusom, ki mu nekateri pravijo že psihoza, je povzročil splošen naval na lekarne, supermarkete in najrazličnejše trgovine. Lastnik trafike na tržaški avtobusni postaji se je tako pošalil, da je sedaj samo vprašanje, ali ne bi posameznih stekleničk prodajali po petdeset evrov vsako.

V nekaterih supermarketih pa so pošle še druge zaloge.

Nič drugače ni v okoliških vaseh, marsikje so denimo stranke nestrpno čakale že skoraj uro pred odprtjem. V nekaterih supermarketih je na primer pošla moka. Tudi navadno med nakupovanjem živil porabijo 40 ali 50 evrov, tokrat nočejo biti pretirano varčne.