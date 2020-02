Koronavirus: tržaška škofija odpovedala verske obrede in pogrebe

V zvezi z odredbo ministrstva za zdravje in Dežele Furlanije - Julijske krajine o koronavirusu je tudi tržaška škofija odpovedala vse verske obrede, a tudi pogrebe in druge dejavnosti, čeprav cerkve ostajajo odprte. Do vključno 1. marca do 24. ure so tako po vseh cerkvah odpovedali vse javne maše, vključno nedeljske in tiste, ki bi morale potekati na pepelnično sredo. Prav tako so odpovedali javno podeljevanje zakramentov in zakramentalov in vse druge obrede, kot sta molitev rožnega venca in križev pot. Škofija poziva vernike, naj na pepelnično sredo, 26. februarja, in v nedeljo, 1. marca, sledijo maši preko radia ali televizije.

Odpovedana so vsa srečanja v okviru kateheze ter tista, povezana z najrazličnejšimi dejavnostmi, kot tudi dejavnost v oratorijih, prav tako so odpovedani vsi pogrebi, obredi bodo omejeni na blagoslovitev pokojnikov ob prisotnosti najožjih svojcev. Cerkve morajo ostati odprte, a samo za individualno molitev, brez združevanja oseb, kropilniki ne smejo vsebovati blagoslovljene vode, odpovedano je tudi čaščenje Najsvetejšega v Ul. Cologna, vsekakor je škofija prepovedala kakršnokoli združevanje ljudi v cerkvenih in drugih prostorih. Karitativna dejavnost župnij in Vincencijeve konference se lahko nadaljuje, a brez združevanja ljudi, dejavnosti Karitas pa morajo potekati v stalnem sodelovanju z zdravstvenimi ustanovami in na podlagi smernic le-teh. Škofija je prepovedala tudi skupinske turistične obiske nekaterih cerkva, kot so stolnica sv. Justa, cerkvi Novega sv. Antona in sv. Marije Velike, miljska stolnica ter svetišča v Starih Miljah, na Repentabru in na Vejni.