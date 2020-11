Koronavirus tudi v tržaški Cerkvi

Koronavirus se je pojavil tudi v tržaški Cerkvi. Podpredsednik deželne vlade in odbornik za zdravje Riccardo Riccardi je namreč v soboto sporočil, da so med okuženimi tudi trije duhovniki v Trstu. V tiskovnem uradu tržaške škofije so včeraj pojasnili, da gre za duhovnika, ki službuje v župniji pri Sv. Soboti (Valmaura) in dve osebi v misijonskem semenišču Redemptoris Mater nad Trstom, pri čemer niso pojasnili, ali gre za duhovnika, semeniščnika ali osebi, ki imata kak drug status oz. zadolžitev.

Drugače so na škofiji zagotovili, da v vseh župnijah upoštevajo varnostna določila o omejevanju širjenja pandemije covida-19, saj doslej niso prejeli sporočil o neprimernem zadržanju. Naj spomnimo, da od maja letos verski obredi zopet lahko potekajo ob prisotnosti vernikov, seveda ob upoštevanju varnostnih določil državne in deželnih vlad. Število vernikov v cerkvi je tako omejeno oz. odvisno od velikosti le-te (razpoložljivi sedeži so označeni), obvezno je razkuževanje rok in nošenje zaščitne maske, ob koncu maše oz. drugega obreda pa je treba prostor razkužiti. Obhajanje je možno le na roko (pred tem si mora duhovnik razkužiti roke, uporaba rokavic in pincet je neobvezna). Pri obredih lahko poje tudi pevski zbor, pri čemer morajo pevci med seboj vzdrževati varnostno razdaljo vsaj enega metra, če so razporejeni v več vrst pa mora biti razdalja med eno in drugo vrsto vsaj dva metra.

Med slovenskimi duhovniki ni okuženih

Med slovenskimi duhovniki ni nobenega okuženega, zagotavlja škofov vikar za slovenske vernike Anton Bedenčič, ki dodaja tudi, da se verniki in duhovniki v glavnem držijo varnostnih predpisov, ponekod bolj strogo, drugje malo manj, ampak vedno v mejah dopustnega. Pazi se na to, koliko ljudi je lahko v cerkvi ter na varnostno razdaljo, maske in razkuževanje.