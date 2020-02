Koronavirus: ukrepi Občine Trst

Občina Trst je v zvezi s pojavi okužbe s koronavirusom v severni Italiji in posledično z ukrepi Dežele Furlanije - Julijske krajine odredila odpoved vseh prireditev kulturnega, zabavnega, športnega in verskega značaja tako na javnih kot zasebnih mestih, ravno tako bodo zaprti diskoteke in nočni lokali.

Dalje je Občina odredila zaprtje otroških vrtcev in šol vseh stopenj ter rekreacijskih središč. Zaprti so tudi muzeji, knjižnice in druge kulturne ustanove. Občinska uprava je odpovedala tudi natečaj za podelitev 12 službenih mest za vzgojitelje v občinskih vrtcih, predviden za 25. februar. Prav tako je odpovedan sprevod v okviru Tržaškega pusta, ki bi morala potekati prav tako 25. februarja.

Omenjeni ukrepi bodo veljali do 1. marca.