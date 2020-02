Kosi pohištva na cesti med Gropado in Bazovico

Na nekdanji pokrajinski cesti, ki povezuje Bazovico in Gropado, je gozdna straža v četrtek zjutraj naletela na res nenavaden prizor. Kar sredi ceste je ležal kup nemarno odvrženih odpadkov, in sicer kosov pohištva. Tam so bili kavč, omarice, predali in podobni predmeti. Nekdo se je očitno na hitro znebil teh kosov pohištva, in to kar na cesti ob robu gozda, namesto da bi si vzel čas in jih odpeljal v javni zbirni center na bližnje Opčine.

Gozdna straža, ki je bila na jutranjem obhodu, je nemudoma obvestila tako tržaško lokalno policijo kot deželno cestno podjetje FVG Strade. Slednje je naglo poskrbelo za odstranitev kosovnih odpadkov, tako da je bila cesta kmalu spet prevozna.