Kot v filmu Tatovi koles, a s srečnejšim koncem

Nesrečna zgodba, ki po obrisih spominja na dogajanje v znamenitem filmu Vittoria De Sice Tatovi koles, se je tokrat sklenila s srečnejšim epilogom. Pred dnevi je namreč 22-letni dostavljalec hrane svoje električno kolo parkiral pred gostinskim lokalom, kamor je šel po hrano za dostavo. Izpred lokala mu ga je neznanec ukradel: lastnik kolesa, državljan Pakistana, ki je v Italiji od lanskega leta in hrano dostavlja pod okriljem enega izmed znanih podjetij, ki nudijo tovrstne storitve, se je pognal za kradljivcem, žal zaman. Krajo je prijavil .

Nekaj dni zatem je občan v grmičevju pri tržaški Sacchetti opazil zapuščeno kolo. Odpeljal ga je na pokrajinsko poveljstvo karabinjerjev v Istrski ulici. Karabinjerji so začeli preverjati prijave ukradenih koles in med temi izsledili tako, v kateri je opis ustrezal najdenemu električnemu kolesu.

Okradenega so karabinjerji pozvali na poveljstvo. Ko so ugotovili, da je ukradeno kolo, s krajo katerega je 22-letnik izgubil tudi službo, njegovo, so mu prevozno sredstvo vrnili.