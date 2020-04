Kozmetika in oblekce? Ne, roman o pandemijah

Dark Theme

Tržačanov se nakupovalna mrzlica očitno še ni prijela, niti ob odprtju, čeprav delnem, veleblagovnic. Po velikonočnih praznikih sta državna in deželna vlada dovolili odprtje trgovin z otroškimi oblačili ter knjigarn. V mestnem središču lahko opazimo prižgane luči in odprta vrata nekaterih obratov, ki toplo pričakujejo stranke, ob tem pa spoštujejo socialno distanco in uporabljajo zaščitna sredstva za omejevanje širjenja okužbe s koronavirusom. Med te sodi veleblagovnica Oviesse, v katero lahko vstopa največ po deset ljudi naenkrat. Obiščejo lahko le oddelka za kozmetiko in otroška oblačila ali pa se napotijo v knjigarno Lovat.

»Odkar smo ponovno odprli, opažam, da je ljudi zelo malo. Največ jih je bilo 30 v enem dnevu,« je povedal direktor tržaške podružnice znane italijanske veleblagovnice Max Marconi, ki stranke sprejema ob vhodu ter preveri ali nosijo masko in rokavice. Če rokavic nimajo, jih povabi naj roke okužijo z razkužilom, ki je vsem na voljo, ali pa naj oblečejo rokavice za enkratno uporabo, ki so prav tako na razpolago na mizici pri vhodu. »Oddelek za kozmetiko bi lahko sicer odprli že prej, saj sodi med prodajalne nujnih potrebščin, a bi se odprtje samo tistega dela trgovine ne izplačalo. Zdaj, ko lahko stranke sprejmemo tudi za nakup otroških oblačil in napotimo v knjigarno Lovat, pa smo z veseljem odprli,« je obrazložil Marconi in dodal, da se tu pa tam kakšna stranka ozre po drugih oddelkih.

Med natrpanimi policami in visečimi oblekami je osebja res zelo malo. Poleg direktorja lahko prodajalce štejemo na eni roki. Strogo se držijo predpisov, z masko in rokavicami stojijo pri blagajni in čakajo na nakupovalce. Vstop v veleblagovnico je možen le iz Drevoreda 20. septembra. Pot do vsakega oddelka je točno začrtana. Ženska in moška oblačila so postavljena za rumenimi trakovi in niso osvetljena. V višja nadstropja se lahko podamo le po tekočih stopnicah, izjemoma z dvigalom. Pripravljajo se na naslednjo fazo. Če bodo maja lahko sprejemali stranke tudi v drugih oddelkih, bodo zelo verjetno omogočili vhod tudi iz Ulice Battisti, kjer je trenutno dostop prost le v market Conad, ki se nahaja pod veleblagovnico.

V knjigarni Lovat je že od prvega dne veliko nakupovalcev (FOTODAMJ@)