Karabinjerji so med obmejno kontrolo prestregli 61-letnega romunskega državljana na begu. Leta 2013 je bil v Firencah obsojen zaradi tatvin bakra v uradih in na pokopališčih, pri katerih so sodelovale še druge osebe. Moškega so karabinjerji aretirali in prepeljali v tržaški zapor, kjer bo prestal tri leta zaporne kazni.