Kradel je obleke in hrano

Tržaški policisti so včeraj zaradi kraje ovadili 29-letnega tržaškega občana. Ta je imel pri sebi tudi žepni nož, zaradi česar si je prav tako prislužil ovadbo. Starega znanca organov pregona je zalotilo osebje marketa v Ul. Rivo pri Svetem Jakobu, ko je z nahrbtnikom na ramenih odhajal iz trgovine, pri čemer se je sprožil alarm.

Na prizorišče so prihiteli policisti tržaške kvesture, ki so kaj kmalu zalotili sumljivega mladeniča z nahrbtnikom. Tatu so ustavili in pri njem našli ukradeno hrano v skupni vrednosti 70 evrov. V nahrbtniku so policisti našli tudi nekaj oblačil v skupni vrednosti 60 evrov, ki jih je nepridiprav zjutraj izmaknil iz trgovine v Ulici svetega Frančiška, ter žepni nož. Moškega so odvedli v urade policije pri Sveti Soboti, na kar so ga ovadili na prostosti.