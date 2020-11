Kradel v cerkvi, vrnili so ga v Slovenijo

Policisti so ovadili 65-letnega slovenskega državljana, starega znanca pravice, ki je kradel v cerkvi v Ul. Capodistria. Opazili so ga, medtem ko je ob luči žepne svetilke kradel miloščino iz skrinjice s prispevki vernikov. Na teleskopski meter je zalepil kos lepilnega traku, s pomočjo katerega je iz škatle vlekel denar. Moškega so legitimirali in ugotovili, da je avgusta lani tržaško sodišče zanj že odredilo zaporno kazen, ki so jo nato sicer prekinili, prav tako je sodišče iz Perugie novembra 2016 zanj odredilo izgon iz države.

Po izpolnitvi vseh potrebnih dokumentov na kvesturi so policisti moškega prepeljali na nekdanji mejni prehod Pesek, kjer so ga izročili slovenskim kolegom.