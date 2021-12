Policisti so ovadili 65-letnega hospitaliziranega bolnika v katinarski bolnišnici, ki je kradel v slačilnicah zdravstvenega osebja. Ukradel je več predmetov, v njegovem nahrbtniku pa so policisti našli tudi zdravstveno haljo zdravnika. Policistom, ki so ga vprašali za dokument, je pokazal zdravstveno izkaznico druge osebe. Prijavili so ga državnemu tožilstvu zaradi kraje v oteževalnih okoliščinah in zaradi kaznivega dejanja zamenjave osebe.